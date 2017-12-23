Порошенко внес в Раду законопроект об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об Антикоррупционном суде.

Соответствующая информация размещена на сайте ВР.

Сообщается, что проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционный суд" был внесен 22 декабря.

Также отмечается, что законопроект определен главой государства как неотложный.

Напомним, 22 декабря, эксперты представили Президенту проект закона об Антикоррупционном суде, который включает в себя экспертные рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. Ранее в ЕС заявили о необходимости безотлагательного принятия закона из-за масштабных проблем с коррупцией, но в Украине давно сопротивлялись этому и предлагали создать Антикоррупционную палату.