Гройсман озвучил сумму, которую направят на производство оружия и военной техники
На пресс-конференции, посвященной итогам года, премьер-министр Владимир Гройсман назвал сумму, которую направят на производство оружия и военной техники.
Премьер отметил, что военно-промышленный комплекс Украины станет драйвером экономического роста страны в следующем году, – сообщает
«Мы направим в следующем году 16,5 миллиарда гривен на производство нового вооружения и на его модернизацию», – сказал чиновник.
Гройсман отметил, что военно-промышленный комплекс Украины станет драйвером экономического роста страны в следующем году.
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Политика
23.12.2017 13:48