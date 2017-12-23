Гройсман озвучил сумму, которую направят на производство оружия и военной техники

На пресс-конференции, посвященной итогам года, премьер-министр Владимир Гройсман назвал сумму, которую направят на производство оружия и военной техники.

Премьер отметил, что военно-промышленный комплекс Украины станет драйвером экономического роста страны в следующем году, – сообщает УНИАН.

«Мы направим в следующем году 16,5 миллиарда гривен на производство нового вооружения и на его модернизацию», – сказал чиновник.

Гройсман отметил, что военно-промышленный комплекс Украины станет драйвером экономического роста страны в следующем году.


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