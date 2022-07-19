Тільки 14 загиблих і вибух всередині: В Росії озвучили свою версію знищення Драмтеатру в Маріуполі

Міністерство оборони РФ заявило, що знищення Драматичного театру Маріуполя 16 березня сталося “через детонацію боєприпасів у середині будівлі”, які буцімто там зберігали ЗСУ. При цьому під завалами будівлі, за їхніми висновками, загинули лише 14 людей.

Окупанти стверджують, що будівлю “підірвали націоналісти "Азова", а не російські авіабомби, як про це говорять очевидці подій, яким вдалось виїхати з міста.

Також окупанти заявили, що трупний запах в місті не результат великої кількості непохованих, або похованих недостатньо глибоко тіл загиблих маріупольців, а через “схований склад риби, що протухла”. Щоправда хто і де міг сховати рибу, і чому запах по всьому місту, вони теж не змогли уточнити.