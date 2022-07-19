Тільки 14 загиблих і вибух всередині: В Росії озвучили свою версію знищення Драмтеатру в Маріуполі

Також вони стверджують, що в місті запах не трупів, а протухшої риби, інформує ZN.ua.

Тільки 14 загиблих і вибух всередині: В Росії озвучили свою версію знищення Драмтеатру в Маріуполі
© Maxar Technologies

Міністерство оборони РФ заявило, що знищення Драматичного театру Маріуполя 16 березня сталося “через детонацію боєприпасів у середині будівлі”, які буцімто там зберігали ЗСУ. При цьому під завалами будівлі, за їхніми висновками, загинули лише 14 людей.

Окупанти стверджують, що будівлю “підірвали націоналісти "Азова", а не російські авіабомби, як про це говорять очевидці подій, яким вдалось виїхати з міста.

Також окупанти заявили, що трупний запах в місті не результат великої кількості непохованих, або похованих недостатньо глибоко тіл загиблих маріупольців, а через “схований склад риби, що протухла”. Щоправда хто і де міг сховати рибу, і чому запах по всьому місту, вони теж не змогли уточнити.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
У лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок ударуУ лікарнях Вінниччини перебуває понад 80 постраждалих внаслідок удару
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Блок рекламы


Похожие новости
Врятує тільки мобілізаційна економіка, - політолог Тарас ЗагороднійВрятує тільки мобілізаційна економіка, - політолог Тарас Загородній
У ЗМІ потрапила чернетка нового санкційного пакету ЄС проти Росії, позначеного як "шостий плюс"У ЗМІ потрапила чернетка нового санкційного пакету ЄС проти Росії, позначеного як "шостий плюс"
Грошові втрати Росії на війну в Україні вже близько 25 мільярдів доларів: список збитківГрошові втрати Росії на війну в Україні вже близько 25 мільярдів доларів: список збитків
Карма в дії: російські ракети не долетіли до цілі і вибухнули над окупантами, відеоКарма в дії: російські ракети не долетіли до цілі і вибухнули над окупантами, відео
Компанія "Baykar", яка виробляє безпілотники, ніколи не продасть їх РосіїКомпанія "Baykar", яка виробляє безпілотники, ніколи не продасть їх Росії
США пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу РосіїСША пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу Росії
Київ застеріг ЄС від «пастки» ослаблення санкцій проти РосіїКиїв застеріг ЄС від «пастки» ослаблення санкцій проти Росії
"Ми не бачимо майбутнього у складі росії": буряти просять підтримати їхнє право на самовизначення"Ми не бачимо майбутнього у складі росії": буряти просять підтримати їхнє право на самовизначення
В Маріуполі окупанти постачають містянам неочищену воду з річки як питнуВ Маріуполі окупанти постачають містянам неочищену воду з річки як питну
Business Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світуBusiness Insider: Вторгнення Росії в Україну може спровокувати війни по всьому світу
Последние новости
Подгружаем последние новости