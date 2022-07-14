Ракетний удар по Вінниці: у ДСНС озвучили нові дані про кількість жертв

Кількість жертв ракетного удару по центру Вінниці продовжує зростати. Станом на 16:35 вже відомо про 21 загиблого, серед яких троє дітей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Апостроф .

Госпіталізовано 52 особи, серед них 4 дітей. 34 особи перебувають у тяжкому стані. Загалом по допомогу до медичних закладів звернувся 91 постраждалий.

Рятувальники продовжують шукати 42 особи, з якими відсутній зв'язок.

Нагадаємо, у четвер, 14 липня, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запуск яких було здійснено з підводного човна в акваторії Чорного моря.

Як відомо, максимальне відхилення ракети "Калібр" – 2-4 метри. Крім того, удару було завдано днем, коли в центрі міста знаходиться максимальна кількість людей. Тому звичайні відмовки Росії, що "цілилися не туди" у цьому разі очевидно абсурдні.