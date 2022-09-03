У Москві затримано відомого пропагандиста: ЗМІ озвучили причину

У Москві затримали російського пропагандиста Семена Пегова, який зганьбився з відео нібито обстрілу українського безпілотника, але за командою та під запис, за загрози адміністратору готелю в стані алкогольного сп'яніння, інформує Апостроф.

Про це повідомляє WarGonzo у Telegram, в якому працює даний пропагандист.

За словами пропагандистського видання, Пегов намагався заселитися в один із московських готелів у ніч проти 3 вересня. На нього написали заяву до поліції за те, що він п'яним погрожував адміністратору готелю. Через годину його відпустили на волю.

Зазначимо, що Семен Пегов – це російський журналіст, пропагандист та письменник, який зараз висвітлює війну в Україні. Він має свій Telegram-канал, куди він публікує часто постановочні відео нібито з фронту. Його акаунт пов'язують із спецслужбами РФ.

У "Миротворці" написали, що Пегов робив замах на суверенітет і територіальну цілісність України, брав участь у повномасштабному військовому вторгненні РФ в Україну 24 лютого, причетний до геноциду українського народу, свідомо порушував державні кордони України для проникнення на окуповану територію на Донбасі, співпрацює з проросійськими терористичними організаціями.

Також російський пропагандист має медаль ордену "За заслуги перед Вітчизною" з 2014 року "за об'єктивне висвітлення подій у Криму".

Крім того, він є основним розповсюджувачем та інтегратором в інформаційний простір проєкту "Вольный город Одесса", спрямований на реалізацію в Одеській області провокацій та інформаційних диверсій, щоб показати якесь "підпілля та реактивні антиукраїнські настрої населення".


Катерина Глянько, Апостроф





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