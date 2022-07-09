"Країни не залишиться": у Грузії бояться воювати з рф і озвучили найбільшу проблему

Мер Тбілісі та екс-футболіст київського Динамо Каха Каладзе вважає, що якщо Грузія розпочне війну з росією, то країни не залишиться.

Його слова наводить Newsgeorgia.ge.

«Насамперед – війна не розпочнеться. У Грузії буде мир та спокій. Це замовлення грузинського народу, і ми зробимо все, щоб інтереси народу — безпека нашої країни були висунуті на перший план.

Якщо країна розпочне війну, то не те, що статус, у нас і країни не залишиться».

Також Каладзе вважає, що уряд Грузії має зробити все, щоб у країні був мир.

«Це буде дуже велика проблема. Ми побачили це на прикладі України, хоча, якщо дати спокій цей приклад, то всім треба добре згадати, що відбувалося в Грузії у 2008 році — втрачені території, втрачені села, втрачені життя багатьох людей, члени уряду, що втекли, зруйновані міста і так далі .

Війна – це дуже тяжко. Відповідно, ми маємо робити все, щоб у країні був мир», — каже він.