The Times озвучила прогноз МО України щодо Татарстану, Башкортостану та інших регіонів РФ, що претендують на суб'єктність

Татарстан, Башкортостан та низка інших регіонів, що нині де-факто є суб’єктами Російської Федерації, вже в найближчі роки заявлять про свій суверенітет, переконаний Резніков, інформує ZN.ua.

The Times озвучила прогноз МО України щодо Татарстану, Башкортостану та інших регіонів РФ, що претендують на суб'єктність
РФ закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д., переконаний Резніков

Свій прогноз щодо розпаду північного сусіда на декілька держав озвучив в інтерв’ю британській The Times глава українського Міноборони Олексій Резніков.

"Я впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д.", – зазначив політик.


Оксана Коваль, ZN.ua





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