The Times озвучила прогноз МО України щодо Татарстану, Башкортостану та інших регіонів РФ, що претендують на суб'єктність

Свій прогноз щодо розпаду північного сусіда на декілька держав озвучив в інтерв’ю британській The Times глава українського Міноборони Олексій Резніков.

"Я впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д.", – зазначив політик.