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2022-07-11
The Times озвучила прогноз МО України щодо Татарстану, Башкортостану та інших регіонів РФ, що претендують на суб'єктність
Татарстан, Башкортостан та низка інших регіонів, що нині де-факто є суб’єктами Російської Федерації, вже в найближчі роки заявлять про свій суверенітет, переконаний Резніков, інформує
РФ закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д., переконаний Резніков
Свій прогноз щодо розпаду північного сусіда на декілька держав озвучив в
"Я впевнений, що у найближчі кілька років ми побачимо низку закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє існування як різні країни – Татарстан, Башкортостан і т. д.", – зазначив політик.
Оксана Коваль, ZN.ua