Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки

Незважаючи на нещодавнє рішення не постачати Україні трохи застарілі танки Leopard, глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес зробила нову заяву про готовність країни продати "нові сучасні танки", та не уточнила, про які саме йдеться. Крім того, чиновниця попередила про ймовірність нового наступу Кремля, зокрема на Київ, пише Anadolu .

"Розвідувальні служби по всьому світу попереджають, що атаки Путіна можуть повернутися до Києва чи будь-якої іншої частини України", - зазначила вона, констатувавши, що театр воєнних дій змінився, маючи на увазі поточну ситуацію на сході України.

Роблес підтвердила, що російський уряд «без сумніву» використовуватиме «природний газ як зброю війни» і закликала до «солідарності та єдності» в Іспанії та ЄС.