В Германии резко уменьшилось число нападений на приюты для беженцев

В течение 2017 года в Германии было совершено 264 нападения на приюты для беженцев.

Об этом сообщают в Федеральной уголовной полиции Германии, передает Deutsche Welle.

По данным немецких правоохранителей, из них 251 нападение было совершено правыми экстремистами, в остальных 13 случаях полиция не исключила политического мотива в совершении правонарушений.

Всего в течение этого года нападавшие 16 раз поджигали приюты для беженцев и дважды использовали во время нападений на них взрывчатые вещества. 39 нападений были совершены с применением насилия.

Впрочем, эта статистика свидетельствует о значительном снижении количества нападений на приюты для беженцев. В 2016 году их было почти в четыре раза больше, чем в этом году. В прошлом году было совершено 995 политически мотивированных атак на приюты для беженцев. В 2015 году их количество было еще выше - 1031 случаев.

Напомним, ранее сообщалось, в Центральном реестре иностранцев (AZR) в Германии по состоянию на 30 сентября 2017 года зарегистрированы приблизительно 580 тысяч беженцев. Отдельно реестр учитывает лиц, имеющих право на политическое убежище, - их насчитывается 41 тысяча человек. Эти сведения предоставило правительство ФРГ на малый запрос фракции Левой партии в бундестаге.