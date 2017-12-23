В Германии резко уменьшилось число нападений на приюты для беженцев

В Германии резко уменьшилось число нападений на приюты для беженцев

В течение 2017 года в Германии было совершено 264 нападения на приюты для беженцев.

Об этом сообщают в Федеральной уголовной полиции Германии, передает Deutsche Welle.

По данным немецких правоохранителей, из них 251 нападение было совершено правыми экстремистами, в остальных 13 случаях полиция не исключила политического мотива в совершении правонарушений.

Всего в течение этого года нападавшие 16 раз поджигали приюты для беженцев и дважды использовали во время нападений на них взрывчатые вещества. 39 нападений были совершены с применением насилия.

Впрочем, эта статистика свидетельствует о значительном снижении количества нападений на приюты для беженцев. В 2016 году их было почти в четыре раза больше, чем в этом году. В прошлом году было совершено 995 политически мотивированных атак на приюты для беженцев. В 2015 году их количество было еще выше - 1031 случаев.

Напомним, ранее сообщалось, в Центральном реестре иностранцев (AZR) в Германии по состоянию на 30 сентября 2017 года зарегистрированы приблизительно 580 тысяч беженцев. Отдельно реестр учитывает лиц, имеющих право на политическое убежище, - их насчитывается 41 тысяча человек. Эти сведения предоставило правительство ФРГ на малый запрос фракции Левой партии в бундестаге.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперыВ Харькове назревает крупный культурный скандал, оскорблена прима национальной оперы
С Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - КравчукС Лукашенко договариваться ни о чем нельзя, - Кравчук
Кличко ночью проверил, как Киев убирают от снегаКличко ночью проверил, как Киев убирают от снега
Посол Франции: Киев поставил под угрозу безвизПосол Франции: Киев поставил под угрозу безвиз
Штаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрелаШтаб АТО обнародовал фото Новолуганского после обстрела
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018Глава МИД Германии посетит Донбасс в начале 2018
В Латвии уравняли участников войны против СССР и нацистской ГерманииВ Латвии уравняли участников войны против СССР и нацистской Германии
Порошенко предложил Германии и Франции направить своих представителей в СЦККПорошенко предложил Германии и Франции направить своих представителей в СЦКК
Канцлер Германии признала ошибки на годовщину терактовКанцлер Германии признала ошибки на годовщину терактов
В Германии ожидают снижения притока мигрантовВ Германии ожидают снижения притока мигрантов
Китай готовится принимать беженцев из КНДР в случае войны, - Defense OneКитай готовится принимать беженцев из КНДР в случае войны, - Defense One
Опубликован список стран с наибольшим числом работающих стариковОпубликован список стран с наибольшим числом работающих стариков
Контрразведка Германии предупредила об угрозе террористов из Чечни и ДагестанаКонтрразведка Германии предупредила об угрозе террористов из Чечни и Дагестана
Глава МИД Германии поддерживает идею создания Соединенных Штатов ЕвропыГлава МИД Германии поддерживает идею создания Соединенных Штатов Европы
Протесты в Израиле: Число пострадавших увеличилось до 250 человек (ФОТО)Протесты в Израиле: Число пострадавших увеличилось до 250 человек (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости