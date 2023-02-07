Число жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячі

Поранення отримали майже 20 тисяч людей.

Число жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячі
© Getty Images

Станом на ранок 7 лютого відомо вже про 4 214 жертв землетрусу в Туреччині та Сирії. Поранення отримали понад 19,2 тисячі людей. Дані щодо постраждалих та загиблих наводять Anadolu та Al Jazeera.

Зокрема, в Туреччині загиблими вважаються 2 921 людина, поранення отримали 15,8 тисячі. Водночас у Сирії відомо про 1 293 загиблих людей, ще 3,4 тисячі отримали поранення, інформує ZN.ua.

Повідомляється, що в результаті землетрусу обвалилися понад 6,2 тисячі будівель. З-під завалів вдалося врятувати 7,8 тисячі людей.





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
Після землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів, більшість із них – бойовики ІДІЛПісля землетрусу із в'язниці у Сирії втекли 20 в'язнів, більшість із них – бойовики ІДІЛ
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу: свіже зведення втрат РФЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу: свіже зведення втрат РФ
У Німеччині навчаються понад 200 тисяч українських дітейУ Німеччині навчаються понад 200 тисяч українських дітей
В Туреччині оголошено семиденну жалобу — ЕрдоганВ Туреччині оголошено семиденну жалобу — Ердоган
The Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертвThe Economist про землетрус в Туреччині і Сирії: наслідки війни тільки збільшать кількість жертв
Прем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрдПрем'єр Норвегії пропонує виділити Україні понад $7 млрд
Число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблихЧисло жертв землетрусів у Туреччині та Сирії може досягти 10 тисяч: нові дані про загиблих
Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії сягнула майже 2300 осібКількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії сягнула майже 2300 осіб
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
У Туреччині заявили про арешт 15 ймовірних членів ІДІЛ, які могли готувати провокації проти західних консульствУ Туреччині заявили про арешт 15 ймовірних членів ІДІЛ, які могли готувати провокації проти західних консульств
Последние новости
Подгружаем последние новости