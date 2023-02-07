Число жертв землетрусу в Туреччині та Сирії збільшилось до понад 4,2 тисячі

Станом на ранок 7 лютого відомо вже про 4 214 жертв землетрусу в Туреччині та Сирії. Поранення отримали понад 19,2 тисячі людей. Дані щодо постраждалих та загиблих наводять Anadolu та Al Jazeera .

Зокрема, в Туреччині загиблими вважаються 2 921 людина, поранення отримали 15,8 тисячі. Водночас у Сирії відомо про 1 293 загиблих людей, ще 3,4 тисячі отримали поранення, інформує ZN.ua .

Повідомляється, що в результаті землетрусу обвалилися понад 6,2 тисячі будівель. З-під завалів вдалося врятувати 7,8 тисячі людей.