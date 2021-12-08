Третий по размеру «кит» купил биткоин на $137 млн. Теперь его состояние достигло $6 млрд

После возвращения цены биткоина к $50 тысячам, третий по объему средств криптокошелек приобрел 2,7 тысячи биткоинов, пишет Cointelegraph со ссылкой на данные BitInfoCharts.

Третий по размеру «кит» купил биткоин на $137 млн. Теперь его состояние достигло $6 млрд

Третий по размеру «кит» за ночь приобрел 2,7 тысячи биткоинов за $137 млн. Теперь общая сумма средств на его счету составляет 118,017 BTC, что соответствует около $6 млрд на момент написания.

«Китами» называют инвесторов, владеющих достаточным количеством биткоинов, чтобы влиять на рынок. Обычно к ним относят кошельки, на которых размещено более $50 млн.

«Это официально самое большее количество биткоинов, когда-либо хранившихся в этом кошельке: 118?017 BTC. В общем, кит потратил $2,5 млрд на покупку BTC, со средней стоимостью $21 160 за BTC», — написал в Twitter пользователь Venturefounder.

Покупка противоречит общему тренду среди «китов», несколько дней переводящих цифровые деньги с кошельков на криптобиржи.

Кому принадлежит кошелек

Хотя личность «кита» неизвестна, история его активности указывает, что это, с большой вероятностью, частный инвестор. Кошелек часто «выкупает провал» и «продает ралли», при этом накапливая первую криптовалюту — такое поведение нетипично для корпоративных инвесторов или криптобирж.

Биткоин восстанавливается после падения

4 декабря биткоин упал на 16% до $42,8 тысячи. Эфир также обвалился на 14% и достиг $3,5 тысячи. Обе криптовалюты уже почти восстановились и на момент написания торгуются за $50 787,00 и $4 343,96 соответственно

Среди возможных причин называют новый штамм коронавируса, изменение риторики ФРС по поводу инфляции и отсутствие существенного роста биткоина за ноябрь, вызвавшее разочарование у владельцев первой криптовалюты.

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