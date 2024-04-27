Нацбанк віддав частину свого прибутку державі

В минулому році НБУ отримав 76,6 млрд грн прибутку.

Національний банк України перерахував до державного бюджету 38,64 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік. Про це повідомляє пресслужба регулятора, інформує ZN.ua.

У повідомленні посилаються на слова голови НБУ Андрія Пишного: "Ці кошти посилять спроможності нашої країни та підтримають бюджет війни".

Зазначається, що 26 квітня Рада НБУ затвердила Консолідовану фінансову звітність регулятора за 2023 рік. За підсумками року прибуток до розподілу НБУ становить 76,6 млрд грн.

"Ця сума традиційно, відповідно до закону "Про Національний банк України", частково спрямовується до Держбюджету, а частково – в загальні резерви Національного банку", – додали у пресслужбі.


Олена Середа, ZN.ua





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