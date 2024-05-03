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2024-05-03
Бізнесу приготуватися: Нацбанк прогнозує підвищення податків вже у 2024 році
У найближчі роки податки зростуть на 2,5% ВВП.
Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання податків на 2,5% ВВП у періоді 2024-2026 років. Така «мобілізація додаткових фіскальних доходів» буде потрібна для відбудови та соціальної підтримки населення. Про це
"Прогнозний сценарій припускає реалізацію заходів з мобілізації додаткових фіскальних доходів на 2.5% ВВП на прогнозному горизонті для забезпечення беземісійного джерела фінансування". - йдеться у повідомленні.
За прогнозом НБУ, це дасть змогу підтримувати видатки значними, зокрема на відбудову та соціальну підтримку, але й скоротити дефіцит бюджету з 20.7% ВВП у 2024 році до 7.5% ВВП у 2026 році.
Олена Середа, ZN.ua