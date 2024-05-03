Бізнесу приготуватися: Нацбанк прогнозує підвищення податків вже у 2024 році

У найближчі роки податки зростуть на 2,5% ВВП.

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання податків на 2,5% ВВП у періоді 2024-2026 років. Така «мобілізація додаткових фіскальних доходів» буде потрібна для відбудови та соціальної підтримки населення. Про це йдеться в черговому інфляційному звіті НБУ, інформує ZN.ua .

"Прогнозний сценарій припускає реалізацію заходів з мобілізації додаткових фіскальних доходів на 2.5% ВВП на прогнозному горизонті для забезпечення беземісійного джерела фінансування". - йдеться у повідомленні.