У 2024 році українська економіка зросла на 3,8% — ІЕД

Україна за підсумками 2024 року продемонструвала помірні темпи зростання економіки у розмірі 3,8%, згідно оперативної оцінки ІЕД. Також, за оцінкою ІЕД, зростання реального ВВП у 2025 році становитиме близько 3%.

Що відомо

Зростанню виробництва металургії та видобутку залізної руди сприяв доступ до Українського морського коридору. Аграрні компанії також продовжували експортувати свою продукцію як морем, так і залізницею. Фактично ліпша логістика, ніж у 2023 році, сприяла певному збільшенню експорту товарів.

Так, за попередніми цифрами, озвученими урядовцями, експорт зріс на 15% у 2024 році, а імпорт — на 8%, але імпорт залишився суттєво вищим за експорт через наслідки війни з росією.

Розвитку машинобудування та легкої промисловості надалі сприяли оборонні

замовлення. А стрімке зростання заробітних плат внаслідок браку робочої сили та подальші соціальні виплати й індексація пенсій, що частково фінансувались за рахунок міжнародної допомоги, сприяли відчутному пожвавленню в торгівлі.

Також, попри вищу інфляцію (11% у листопаді до попереднього року) і знецінення гривні з 38 грн до 42 грн за долар, НБУ доклав зусилля для продовження курсу на забезпечення макроекономічної стабільності та збільшив міжнародні резерви до понад $43 млрд.

Деталі

Водночас протягом всього року невизначеність залишалась високою, що дещо

обмежувало інвестиції компаній. Так, згідно з опитуваннями ІЕД, основними

перешкодами діяльності компаній у 2024-му були:

небезпека працювати,

брак робочої сили

проблеми з доступом до електроенергії.

Так, російські обстріли енергетичної інфраструктури створили дефіцит електроенергії, від якого страждав як бізнес, так і населення. Проте це стимулювало розбудову мережі розподіленої генерації — за рік таких об'єктів вже підключено на 835 МВт.

Зусилля уряду та міжнародних донорів зі страхування військових ризиків та надання гарантій, як очікують експерти ІЕД, будуть більш результативними у 2025 році. Тоді ж надійде більше інвестиційного фінансування в межах другого компоненту UkraineFacility.