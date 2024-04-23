У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%

Кількість зареєстрованих непрацевлаштованих громадян зросла в березні на 7,9% — до 118,5 тис., здебільшого за рахунок збільшення четвертий місяць поспіль чисельності безробітних жінок, зокрема за минулий місяць — на 7,6 тис., до 91,9 тис. Про це повідомляє Інтеракс-Україна з посиланням на дані НБУ.

У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Фото: pixabay.com

Кількість безробітних збільшилася також і серед осіб віком до 35 років — на 2,3 тис., до 27,1 тис.

Уточнюється, що така тенденція триває із січня 2024 року.

Як і попереднього місяця, найбільшу кількість безробітних громадян зафіксовано в таких областях:

  • Запорізькій (8,9 тис.),
  • Харківській (8,6 тис.),
  • Дніпропетровській (8,4 тис.),
  • Сумській (7,3 тис.),
  • Полтавській (6,4 тис.).

Згідно з інформацією НБУ, кількість безробітних, які отримують допомогу, збільшилася з 46,6 тис. до 51,2 тис., тоді як кількість вакантних місць також зросла до 44,5 тис. з 41 тис. у лютому.





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