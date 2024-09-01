Тариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*год

В Украине в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию.

В Україні з 1 вересня тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Власники двозонних лічильників зможуть сплачувати лише 2,16 грн за кВт·год у разі споживання електроенергії в "нічний період".

Двозонний лічильник обліковує споживання електроенергії окремо за денним та нічним періодами. Відповідно до інформації від ДТЕК, для власників таких лічильників діє "нічний" тариф: електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, коштує вдвічі дешевше. Щоб скористатися цією можливістю, можна замовити двозонний лічильник разом з послугою встановлення "під ключ".

Якщо двозонний лічильник не обладнаний модулем АСКОЕ і не підключений до відповідної системи, він автоматично не передає показання. Тому клієнтам необхідно щомісяця самостійно знімати показання і передавати їх. Важливо вказувати окремо показання для денного та нічного тарифних зон, які відображаються на екрані приладу.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію. Кабінет Міністрів України ще 31 травня ухвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії. Це рішення передбачає встановлення єдиного фіксованого тарифу для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт·год до 30 квітня 2025 року.

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