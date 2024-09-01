Тариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*год

В Украине в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию.

В Україні з 1 вересня тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Власники двозонних лічильників зможуть сплачувати лише 2,16 грн за кВт·год у разі споживання електроенергії в "нічний період".

світло, відключення світла, електроенергія

Двозонний лічильник обліковує споживання електроенергії окремо за денним та нічним періодами. Відповідно до інформації від ДТЕК, для власників таких лічильників діє "нічний" тариф: електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, коштує вдвічі дешевше. Щоб скористатися цією можливістю, можна замовити двозонний лічильник разом з послугою встановлення "під ключ".

Якщо двозонний лічильник не обладнаний модулем АСКОЕ і не підключений до відповідної системи, він автоматично не передає показання. Тому клієнтам необхідно щомісяця самостійно знімати показання і передавати їх. Важливо вказувати окремо показання для денного та нічного тарифних зон, які відображаються на екрані приладу.

світло, електроенергія, відключення

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію. Кабінет Міністрів України ще 31 травня ухвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії. Це рішення передбачає встановлення єдиного фіксованого тарифу для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт·год до 30 квітня 2025 року.

Останні новини в Україні:


Олександра Торохтій, politeka.net





Интересные новости
Тариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*годТариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*год
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривніНБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривні
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Нова пошта знизила тариф на доставку для бізнесуНова пошта знизила тариф на доставку для бізнесу
Перекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професійПерекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професій
Банки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експертБанки стали частіше блокувати картки та перекази українців - експерт
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
В "Нафтогазі" заявили, що потрібно переходити на ринкові тарифи на енергетичному ринкуВ "Нафтогазі" заявили, що потрібно переходити на ринкові тарифи на енергетичному ринку
Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордонУкрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон
Банківські рахунки українців блокують за перекази: причинаБанківські рахунки українців блокують за перекази: причина
Зарплатні картки українців блокують банки: названо причинуЗарплатні картки українців блокують банки: названо причину
Последние новости
Подгружаем последние новости