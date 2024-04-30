НБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривні

Нацбанк України, НБУ, гроші

З 1 липня 2024 року вступають в силу нові тарифи НБУ, за якими вартість видачі готівкових гривень малих номіналів зміниться.

Національний банк України оголосив про зниження тарифів на касове обслуговування з метою покращення обігу готівки та забезпечення її доступності під час готівкових розрахунків. Про це повідомили у самому регуляторі.

НБУ, гроші, гривня

Зроблено це було, запевняється, з метою покращення якості готівки в обігу та забезпечення її розмінності під час розрахунків готівкою. Так, при видачі готівкової гривні купюрами низьких номіналів діятиме тариф у 0,2% від виданої суми – раніше ж він складав 0,4%.

Ось основні зміни тарифів встановлені НБУ:

  1. Видача готівкових гривень:

    • Для номіналів 20, 50, 100, 200 грн. ставка знижена до 0,2%.
    • Для великих купюр номіналами 500 і 1000 грн. залишається ставка 0,4%.

валюта, долари, обмін валют

  1. На здачу придатних до обігу розмінних та обігових монет, а також придатних банкнот зразків 2014 та наступних років випуску діятимуть тарифи:

    • За прийом придатних до обігу розмінних монет, обігових монет та банкнот малих номіналів встановлено тариф 0,15%, що менше порівняно з попереднім у 0,25%.
    • За банкноти високих номіналів тепер діє тариф у 0,10%, знижений з 0,25%.

На здачу придатних банкнот 50, 200 та 500 грн зразків 2003-2007 років встановлено нульовий тариф. Тобто, процедура пройде безкоштовно. Раніше діяв тариф в 0,25%.

Останні новини України:


Олександра Торохтій, politeka.net





Интересные новости
Нацбанк виводить з обігу монети різних номіналів: які копійки вийдуть зі вжиткуНацбанк виводить з обігу монети різних номіналів: які копійки вийдуть зі вжитку
Курс валют: банки в Україну різко скороти імпорт доларів та євро
Нацбанк віддав частину свого прибутку державі
В Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіониВ Україні визначили найдешевші та найдорожчі для будівництва регіони
НБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривніНБУ змінив вартість низки послуг: які тарифи встановили на видачу готівкової гривні
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУВ Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУ
В "Нафтогазі" заявили, що потрібно переходити на ринкові тарифи на енергетичному ринкуВ "Нафтогазі" заявили, що потрібно переходити на ринкові тарифи на енергетичному ринку
Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордонУкрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон
Експорт IT-послуг з України скорочується, компанії йдуть з країни – асоціаціяЕкспорт IT-послуг з України скорочується, компанії йдуть з країни – асоціація
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
Укрпошта підвищить тарифи з 1 липняУкрпошта підвищить тарифи з 1 липня
Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областяхТарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: як зміняться цифри в платіжках по областях
Нова пошта знизила тарифи для українцівНова пошта знизила тарифи для українців
У "Дії" нова послуга: тепер можна автоматично закрити ФОПУ "Дії" нова послуга: тепер можна автоматично закрити ФОП
Вартість стартапу Neuralink Ілона Маска досягла $5 мільярдів — ReutersВартість стартапу Neuralink Ілона Маска досягла $5 мільярдів — Reuters
Последние новости
Подгружаем последние новости