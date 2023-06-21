У "Дії" нова послуга: тепер можна автоматично закрити ФОП

Дані автоматично надходять до Єдиного державного реєстру.

Тепер фізособу підприємця (ФОП) на порталі "Дія" можуть не лише відкрити, а й закрити. Послуга автоматична, не потрібно жодних очікувань та перевірок заяв, система сама передає дані до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua .

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"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі "Дія" . Вона повністю автоматична. Відсутня будь-який людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, доки заяву вручну опрацює держреєстратор", - зазначив він.

За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

"Вам потрібно лише перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримайте на пошту та в особистому кабінеті на порталі "Дія"", - наголосив Федоров.

Користуватися послугою можуть:

фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;

підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Як закрити ФОП на порталі "Дія"

Авторизуйтесь на порталі "Дія" Виберіть Автоматичне закриття ФОП Клацніть Подати заяву. Дані автоматично підтягнуться з ЄДР – перевірте та підпишіть.

Раніше у Мінреінтеграції розповіли, які послуги та документи доступні у «Дії» для наших громадян за кордоном.