У "Дії" нова послуга: тепер можна автоматично закрити ФОП

Дані автоматично надходять до Єдиного державного реєстру.

Тепер фізособу підприємця (ФОП) на порталі "Дія" можуть не лише відкрити, а й закрити. Послуга автоматична, не потрібно жодних очікувань та перевірок заяв, система сама передає дані до Єдиного державного реєстру (ЄДР). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua.

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"Закривайте ФОП за секунду — нова послуга вже на порталі "Дія". Вона повністю автоматична. Відсутня будь-який людський фактор. Більше не потрібно довго чекати, доки заяву вручну опрацює держреєстратор", - зазначив він.

За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

"Вам потрібно лише перевірити дані та поставити електронний підпис. Далі заява опрацюється автоматично. Результат отримайте на пошту та в особистому кабінеті на порталі "Дія"", - наголосив Федоров.

Користуватися послугою можуть:

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Як закрити ФОП на порталі "Дія"

  1. Авторизуйтесь на порталі "Дія"
  2. Виберіть Автоматичне закриття ФОП
  3. Клацніть Подати заяву.
  4. Дані автоматично підтягнуться з ЄДР – перевірте та підпишіть.

Раніше у Мінреінтеграції розповіли, які послуги та документи доступні у «Дії» для наших громадян за кордоном.


Олена Середа, ZN.ua





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