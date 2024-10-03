Нова пошта вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою

Нова пошта запрацювала в Австрії. Це 15-та країна. Термін доставки з України — від 5-ти днів, по Австрії та в інші європейські країни — від 1-го дня.

Нова пошта вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою

Деталі

Відтепер клієнти Нової пошти можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з Австрії до інших європейських країн.

Крім того, кур'єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.

До доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.

Яка вартість

Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:

  • документи — 700 грн
  • посилки до 2 кг — 800 грн
  • посилки до 10 кг — 1350 грн
  • посилки до 30 кг — 2600 грн

«Нова пошта вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою. По Відню доставляють кур'єри Нової пошти, а решту території країни обслуговує наш партнер — компанія GLS. Ми дотримуємось нашої мети — логістично з'єднати Україну з ЄС. Відповідно, виходимо на ринок нових європейських країн, розвиваємо вже існуючі послуги та пропонуємо нові — як для приватних осіб, так і для бізнесу. Вже наступного року плануємо зробити можливою відправку посилок з адреси кур'єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал», — говорить Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.





Интересные новости
«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду«Українська біржа» відновить торги за рішенням суду
Китай представив план відновлення економіки та ринківКитай представив план відновлення економіки та ринків
Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історіюНайбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію
Нью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світуНью-Йорк зберіг лідерство у рейтингу найбільших фінансових центрів світу
Відправлення листів через «Укрпошту» подорожчає на 20%Відправлення листів через «Укрпошту» подорожчає на 20%
Блок рекламы


Похожие новости
Бахрейн відкрив для українських виробників ринок м'яса та птиціБахрейн відкрив для українських виробників ринок м'яса та птиці
Нова Пошта розширила мережу в Україні до 30 тисяч точокНова Пошта розширила мережу в Україні до 30 тисяч точок
«Нова пошта» відкрила перші відділення у Британії«Нова пошта» відкрила перші відділення у Британії
"Укрпошта" продаватиме незатребувані посилки
Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринкуРинок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку
Нова пошта знизила тариф на доставку для бізнесуНова пошта знизила тариф на доставку для бізнесу
«Нова пошта» скасувала оплату за переадресацію – коли платити за нову адресу доставки доведеться двічі«Нова пошта» скасувала оплату за переадресацію – коли платити за нову адресу доставки доведеться двічі
Український банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльністьУкраїнський банк, який планувала купити "Укрпошта", припиняє діяльність
Росія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJРосія у жовтні подвоїла надходження від продажу нафти та газу, “цінова стеля” фактично не працює – WSJ
Укрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордонУкрпошта знизила тарифи на доставку посилок за кордон
Последние новости
Подгружаем последние новости