Нова пошта вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою

Нова пошта запрацювала в Австрії. Це 15-та країна. Термін доставки з України — від 5-ти днів, по Австрії та в інші європейські країни — від 1-го дня.

Деталі

Відтепер клієнти Нової пошти можуть замовити адресну доставку документів та посилок з України на будь-яку адресу в Австрії, між населеними пунктами Австрії та з Австрії до інших європейських країн.

Крім того, кур'єр може забрати оплачене та запаковане відправлення з будь-якої адреси в країні для подальшої доставки.

До доставки приймаються відправлення вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро (7000 грн). Послуга доступна як для приватних осіб, так і для представників бізнесу.

Яка вартість

Вартість адресної доставки з України в Австрію складає:

документи — 700 грн

посилки до 2 кг — 800 грн

посилки до 10 кг — 1350 грн

посилки до 30 кг — 2600 грн

«Нова пошта вперше змінила формат і вийшла на ринок країни з винятково адресною доставкою. По Відню доставляють кур'єри Нової пошти, а решту території країни обслуговує наш партнер — компанія GLS. Ми дотримуємось нашої мети — логістично з'єднати Україну з ЄС. Відповідно, виходимо на ринок нових європейських країн, розвиваємо вже існуючі послуги та пропонуємо нові — як для приватних осіб, так і для бізнесу. Вже наступного року плануємо зробити можливою відправку посилок з адреси кур'єром у день оформлення заявки та додати можливість обрати зручний часовий інтервал», — говорить Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.