«Нова пошта» скасувала оплату за переадресацію – коли платити за нову адресу доставки доведеться двічі

Логістична компанія змінює обмеження – тепер вони будуть діяти тільки для тих, у кого повністю змінились плани

«Нова пошта» скасувала оплату за переадресацію – коли платити за нову адресу доставки доведеться двічі
© depositphotos/halfpoint

Послуга переадресації в одному з популярних сервісів доставлення вантажів – Новій пошті – оголошена компанією безкоштовною для користувачів, які визначились із завершенням маршруту заздалегідь. Якщо раніше за переадресацію потрібно було сплатити додаткові кошти, тепер, в разі помилкового направлення вантажів за певною адресою, або якщо виникла термінова необхідність змінити остаточну адресу, потрібно буде, можна просто вказати новий напрямок доставлення. Про це повідомляє логістична компанія, інформує ZN.ua.

Які обмеження діють щодо безплатності послуги?

Водночас як в кожній такій пропозиції, є і свої обмеження. Наразі ключова відмінність – не доставлення вантажу у кінцевий пункт призначення – відділення, поштомат або кур’єру.

Замовити переадресацію можна онлайн – через мобільний застосунок “Нової пошти” або у бізнес-кабінеті на сайті.

Якщо ж посилка була вже доставлена у відділення або її передали курєру, то в такому випадку вартість послуги буде як для нового відправлення, тобто за доставку доведеться сплатити двічі.

Раніше в Новій пошті діяли правила, за якими переадресувати безкоштовно посилку можна було лише тоді, коли нова переадресація вказана у межах міста.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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