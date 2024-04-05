«Нова пошта» скасувала оплату за переадресацію – коли платити за нову адресу доставки доведеться двічі

Логістична компанія змінює обмеження – тепер вони будуть діяти тільки для тих, у кого повністю змінились плани

© depositphotos/halfpoint

Послуга переадресації в одному з популярних сервісів доставлення вантажів – Новій пошті – оголошена компанією безкоштовною для користувачів, які визначились із завершенням маршруту заздалегідь. Якщо раніше за переадресацію потрібно було сплатити додаткові кошти, тепер, в разі помилкового направлення вантажів за певною адресою, або якщо виникла термінова необхідність змінити остаточну адресу, потрібно буде, можна просто вказати новий напрямок доставлення. Про це повідомляє логістична компанія, інформує ZN.ua .

Які обмеження діють щодо безплатності послуги?

Водночас як в кожній такій пропозиції, є і свої обмеження. Наразі ключова відмінність – не доставлення вантажу у кінцевий пункт призначення – відділення, поштомат або кур’єру.

Замовити переадресацію можна онлайн – через мобільний застосунок “Нової пошти” або у бізнес-кабінеті на сайті.

Якщо ж посилка була вже доставлена у відділення або її передали курєру, то в такому випадку вартість послуги буде як для нового відправлення, тобто за доставку доведеться сплатити двічі.

Раніше в Новій пошті діяли правила, за якими переадресувати безкоштовно посилку можна було лише тоді, коли нова переадресація вказана у межах міста.