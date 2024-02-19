В Росії націоналізували колишню Липецьку фабрику Roshen Порошенка

Жовтневий районний суд Липецька у Російській Федераці стягнув у власність держави акції колишньої Липецької кондитерської фабрики Roshen та статутний капітал у торговому підприємстві ТОВ "Рошен", що колись належала Петру Порошенку, інформує ZN.ua .

Як повідомляє LIGA.net із посиланням на дані судової системи Липецької області РФ , цим же рішенням суд заборонив засновнику Roshen Петру Порошенку, його сину Олексію Порошенку та колишньому директору Липецької кондитерської фабрики Олегу Казакову діяльність на території Росії.

Мова йде про акції АТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен» та 94,9976% часток у статутному капіталі ТОВ «Рошен», що належать «Центрально-Європейській кондитерській компанії», і 5% часток у статутному капіталі ТОВ «Рошен», які належать Олегу Казакову.

Рішення суду у адміністративній справі звернено до негайного виконання, однак може бути оскарженим.

Петро Порошенко володів бізнесом у Росії до 2014 року. Після почтаку вторгнення в Україну Росія заарештувала фабрику та не дозволила її продати.