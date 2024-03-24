Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях

В РФ пояснюють такі дії банків санкціями США.

Великі китайські банки припинили приймати платежі з РФ в юанях та повертають такі транзакції клієнтам-відправникам. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на гендиректора АТ «Перша Група» Олексія Порошина, інформує ZN.ua .

Видання назвало, як мінімум, вісім кредитних організацій, які відмовились від платежів з РФ , зокрема: Ping An Bank і Bank of Nengbo, котрі займають 13 і 15 місця з капіталізації, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Зазначається, що китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня. Нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США .

Видання нагадує, що вже два роки юаневі платежі з Росії не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank.