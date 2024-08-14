Українські банки обмежили проведення транзакцій: встановлено ліміт переказів грошей з картки на картку
Обмеження щодо транзакцій з MMC-кодом відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року.
Українські банки вирішили обмежити здійснення транзакцій з використанням MMC-коду "Азартні ігри" через картковий кредитний ліміт. Цей крок відповідає глобальній стратегії банківського сектору у боротьбі з чорними p2p-переказами, яка передбачає встановлення обмежень на кількість транзакцій та сум.
Про це розповіла Марина Павленко, провідна експертка із фінансового моніторингу одного з українських банків.
Вона відзначила, що обмеження щодо транзакцій з MMC-кодом відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року.
Павленко підкреслила, що нові можливі обмеження будуть застосовуватися лише до p2p-перекладів (з картки на карту). Вони охоплюватимуть:
- максимальну суму переказів – до 100 тис. грн на місяць;
- кількість транзакцій – до 30 на місяць.
"Під такі обмеження не потрапляють розрахунки в торговельних мережах, придбання будь-яких товарів. Таким чином, для пересічного карткотримача, жодних змін по суті не станеться: понад 95% громадян не відчують нових лімітів", – пояснила експертка.
Проте українські банки вже раніше встановлювали обмеження для грошових переказів з картки на картку з метою протидії шахрайству та відмиванню грошей. Ці обмеження стосуються як сум переказів, так і кількості транзакцій. Проте конкретні ліміти відрізняються від банку до банку.
Наприклад, в ПриватБанку основні обмеження на перекази між фізичними особами різняться залежно від того, чи є клієнт отримувачем чи відправником грошей. Проте у будь-якому випадку при переказі діє ліміт 29 999 грн за одну транзакцію.
У Монобанку встановлені наступні ліміти на перекази між фізичними особами:
- Максимальна сума, яку можна переказати на картку українського банку за одну операцію, становить до 60 тис. гривень.
- Ліміти на кількість операцій: на день – до 50 операцій, за 4 дні – до 100 операцій, на місяць – до 150 операцій.
- Максимальна загальна сума, яку можна перевести протягом місяця, обмежується відповідно до лімітів платіжних систем: для карт MasterCard – до еквівалента $10 тис. за курсом НБУ, для карт Visa – до еквівалента $25 тис. за курсом НБУ.
Джерело: OBOZ.UA.
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