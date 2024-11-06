Українські євробонди підскочили на тлі новин про перемогу Трампа

На тлі новин про перемогу Дональда Трампа у виборах президента Сполучених Штатів Америки українські євробонди почали зростати.

Про це пише "Економічна правда", інформує Апостроф .

Зокрема зростання єврооблігацій зафіксували на рівні 2-4,5%.

"Це може бути пов?язано з обіцянкою Трампа швидко закінчити війну в Україні", - припускає видання.