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2024-11-06
Українські євробонди підскочили на тлі новин про перемогу Трампа
На тлі новин про перемогу Дональда Трампа у виборах президента Сполучених Штатів Америки українські євробонди почали зростати.
Про це пише "Економічна правда", інформує
Зокрема зростання єврооблігацій зафіксували на рівні 2-4,5%.
"Це може бути пов?язано з обіцянкою Трампа швидко закінчити війну в Україні", - припускає видання.
Як відомо, 5 листопада в США відбулися президентські вибори. Лідер республіканців Дональд Трамп уже заявив про свою перемогу над Камалою Гарріс. Також і президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США.
Тетяна Карпенко, Апостроф