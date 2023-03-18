Українські банки підвищують вартість послуг за платіжними картками: названо причини

Українські банки переглядають вартість послуг за платіжними картками. Деякі тарифи залишаються на рівні 2022 року, інші підвищуються.

Українські банки підвищують вартість послуг за платіжними картками: названо причини

Причини підвищення тарифів на карткові операції

Банки активно знижують розмір відсоткової ставки, встановленої для нарахування на залишок по карті клієнта. Інфляція, падіння прибутку та зниження рівня доходів, втрати банків від обсягу проблемних кредитів, а також нові нормативи НБУ призводять до того, що установи змушені змінювати тарифи на карткові операції фізичних осіб.

Голова департаменту розвитку роздрібних продуктів Юнекс Банку Сергій Савка повідомив, що банки збільшують комісії за видачу готівки у банкоматах, переглядають умови щомісячної абонентської плати та підвищують комісію за додаткові послуги.

Українські банки поки що не переглядають тарифи на зняття готівки у банкоматах. Олександр Супрунович, який очолює департамент роздрібних клієнтів Кредобанку, зазначив, що у березні 2023 року середня комісія на зняття власних коштів із картки становить від 1% до 1,5% від суми. Іноді передбачено градацію: певна сума доступна без комісії, яка нараховується на "надлишки".

Умови на зняття готівки у банкоматах за дебетовими картками

  • ПриватБанк: картка "Універсальна" - 0% від суми;
  • Ощадбанк: "Моя картка" - до 20 тис. грн 0% від суми, понад - 1% / 1,5% 35 грн;
  • monobank: "Чорна картка" - 0,9% від суми;
  • Укрсиббанк: NEW Card - 1% від суми;
  • Райффайзен Банк: Райфкартка - 0% від суми.

Банки мають добовий ліміт на зняття готівки в банкоматах. За правилами НБУ, фізособи можуть за день отримати не більше 100 тисяч гривень. Проте банки зазвичай обмежують операції 10-50 тисяч гривень на день. Банки дотримуються правил системи безпеки та мотивують клієнтів використовувати безготівкові платежі.

Українські банки підвищують вартість послуг за платіжними картками: названо причини

Аналітики вважають, що карткові послуги частково подорожчають у найближчі місяці. Особливо це стосується валютних рахунків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівки.


Ловіцька Леся, Тудей





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