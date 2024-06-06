Середня заробітна плата в Україні виросла, але радіти зарано: названо причини

зарплата, робота

Деякі професії сплачують занадто низьку зарплату і тому роботодавці вимушені платити більше, щоб просто втримати працівників.

У першому кварталі 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 22,5%, до 18 903 гривень. Проте в доларовому еквіваленті це складає лише $495, що залишається нижче довоєнного рівня. Також відзначено, що деякі професії оплачуються надто низько, тому роботодавці змушені підвищувати зарплати, щоб зберегти працівників.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з партії "Слуга народу".

робота, зарплата

Він зауважив, що темпи зростання середньої зарплати в Україні виявилися значно вищими, ніж темпи інфляції, яка становила 4% з січня по березень, і охарактеризував цей результат як досить відмінний.

Проте існують певні аспекти, які викликають стриману оцінку таких показників. По-перше, серед більш ніж двох десятків сфер економічної діяльності, перелічених Держстатом, лише в одній зарплати перевищують тисячу доларів чи євро.

"По-друге, середня заробітна плата у згаданому валютному еквіваленті (495 доларів) попри темпи відновлення все ще поступається середньому показнику 2021 року (513,5 доларів)", – підкреслив Гетманцев.

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Додатково, у двох з трьох галузей, де темпи зростання зарплати були найвищими (на 44% у готельно-ресторанному секторі та в будівництві), за абсолютними значеннями ці показники опинилися майже на останніх місцях у рейтингу.

Це свідчить про необхідність "доганяти" ринкові показники, а не про додаткові вигоди від роботодавців: у готельно-ресторанному секторі це всього лише 15 057 гривень; на будівництві – 14 561 гривень.

А у сільському господарстві рівень середньої заробітної плати не дотягнув навіть до 15 тис. грн навіть попри збільшення на 19%.


Олександра Торохтій, politeka.net





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