В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості

У середу, 13 листопада, в Україні тимчасово запроваджуються обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
Фото: pixabay.com

Деталі

Причина обмеження — короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання — обмеження будуть скасовані.

При цьому енергетики зазначили, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається.

«Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання», — зазначили в Укренерго.

Енергетики також закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.





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