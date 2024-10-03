В Україні почнуть виробляти "супердрони" Switchblade: які жирні цілі вони можуть знищувати

Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українським виробником про локалізацію виробництва безпілотників Switchblade 600. Назва української компанії не розголошується з міркувань безпеки.

Угоду уклали на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, передає "Мілітарний".

Співпраця буде реалізована поетапно, починаючи з відправлення компонентів для інтеграції. Генеральний менеджер AeroVironment Брет Хаш підкреслив, що з часом планується поступова локалізація виробництва та вдосконалення дронів, інформує Апостроф.

Для остаточного укладення угоди потрібно погодження від уряду США, що може зайняти до дев’яти місяців. Очікується виробництво кількох тисяч Switchblade 600 на рік.

Хаш зазначив, що українські військові вже ефективно використовують дрони для ураження техніки вартістю $20-$25 млн, зокрема систем ППО Панцир" і "С-300".

"Є деякі вражаючі відео у відкритих джерелах... Важливо те, що хоча це і протитанкова ракета, та сама, що використовується в Javelin, вона не застосовується в Україні проти танків. Росіяни можуть регулярно замінювати танки. Але вони не можуть замінити дорогі системи протиповітряної оборони, тому що для роботи з електронікою є обмежена кількість технічних фахівців", - сказав він.

AeroVironment також планує організувати навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання дронів. Наразі навчання проводяться в Польщі та інших країнах-союзниках.

Switchblade 600 — це найновіша версія дронів-камікадзе, розроблених для підтримки піхотних підрозділів. Вага дрона становить 23 кг, а дальність польоту — до 40 км. Він може виконувати атаки з броньованою боєголовкою і має можливість ручного пілотування через сенсорний планшет. Також є функція скасування атаки після запуску дрона.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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