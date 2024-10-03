В Україні почнуть виробляти "супердрони" Switchblade: які жирні цілі вони можуть знищувати

Американська компанія AeroVironment підписала угоду з українським виробником про локалізацію виробництва безпілотників Switchblade 600. Назва української компанії не розголошується з міркувань безпеки.

Угоду уклали на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві, передає "Мілітарний".

Співпраця буде реалізована поетапно, починаючи з відправлення компонентів для інтеграції. Генеральний менеджер AeroVironment Брет Хаш підкреслив, що з часом планується поступова локалізація виробництва та вдосконалення дронів, інформує Апостроф .

Для остаточного укладення угоди потрібно погодження від уряду США , що може зайняти до дев’яти місяців. Очікується виробництво кількох тисяч Switchblade 600 на рік.

Хаш зазначив, що українські військові вже ефективно використовують дрони для ураження техніки вартістю $20-$25 млн, зокрема систем ППО Панцир" і "С-300".

"Є деякі вражаючі відео у відкритих джерелах... Важливо те, що хоча це і протитанкова ракета, та сама, що використовується в Javelin, вона не застосовується в Україні проти танків. Росіяни можуть регулярно замінювати танки. Але вони не можуть замінити дорогі системи протиповітряної оборони, тому що для роботи з електронікою є обмежена кількість технічних фахівців", - сказав він.

AeroVironment також планує організувати навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання дронів. Наразі навчання проводяться в Польщі та інших країнах-союзниках.

Switchblade 600 — це найновіша версія дронів-камікадзе, розроблених для підтримки піхотних підрозділів. Вага дрона становить 23 кг, а дальність польоту — до 40 км. Він може виконувати атаки з броньованою боєголовкою і має можливість ручного пілотування через сенсорний планшет. Також є функція скасування атаки після запуску дрона.