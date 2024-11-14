Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні

Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності відмовила Apple Inc в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні. Про це пише dev.ua.

У грудні 2021 року американська компанія Apple Inc вже отримала відмову у реєстрації торговельної марки «ЯБЛОКО» на підставі того, що цей знак зареєстрований на ім'я ТОВ «Кримфрукт» у 2006 році, а пізніше у 2011 році на ім'я Гавриш Тетяни Володимирівни, говориться у рішенні НОІВ від 25 вересня 2024 року.

Але компанія не погодилась з рішенням 2021 року та подала апеляцію, вважаючи, що словесна торговельна марка «#APPLE#», логотип у вигляді яблука та заявлене позначення «Яблоко», асоціюються з їхньою компанією, і, як наслідок, вони тісно пов’язані з широким спектром товарів та послуг, включаючи технологічні продукти та послуги з розповсюдження товарів.

Також апелянт зазначив, що «Кримфрукт» та Тетяна Гавриш не здійснюють господарську діяльність, тому не буде плутанини та перетину марок, особливо, якщо взяти до уваги популярність знаку Apple Inc.