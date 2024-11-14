Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні

Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності відмовила Apple Inc в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні. Про це пише dev.ua.

Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні

У грудні 2021 року американська компанія Apple Inc вже отримала відмову у реєстрації торговельної марки «ЯБЛОКО» на підставі того, що цей знак зареєстрований на ім'я ТОВ «Кримфрукт» у 2006 році, а пізніше у 2011 році на ім'я Гавриш Тетяни Володимирівни, говориться у рішенні НОІВ від 25 вересня 2024 року.

Але компанія не погодилась з рішенням 2021 року та подала апеляцію, вважаючи, що словесна торговельна марка «#APPLE#», логотип у вигляді яблука та заявлене позначення «Яблоко», асоціюються з їхньою компанією, і, як наслідок, вони тісно пов’язані з широким спектром товарів та послуг, включаючи технологічні продукти та послуги з розповсюдження товарів.

Також апелянт зазначив, що «Кримфрукт» та Тетяна Гавриш не здійснюють господарську діяльність, тому не буде плутанини та перетину марок, особливо, якщо взяти до уваги популярність знаку Apple Inc.

При проведенні порівняльного аналізу протиставлених торговельних марок, включаючи фонетичну, смислову та графічну схожість, а також послуги, колегія Апеляційної палати дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення позову компанії Apple Inc.





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Apple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в УкраїніApple відмовили в реєстрації торговельної марки «Яблоко» в Україні
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