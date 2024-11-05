Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America

Воррен Баффет і Berkshire Hathaway продовжили свій відхід від акцій в третьому кварталі, скоротивши свої частки в Apple і збільшивши свої накопичення до рекордних 325,2 млрд дол. Про це повідомляє Reuters.

Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America

Звіт

У своєму квартальному звіті, опублікованому в суботу, Berkshire повідомив, що влітку продав близько 100 мільйонів, або 25%, своїх акцій Apple, залишивши в результаті близько 300 мільйонів.

Наразі він продав понад 600 мільйонів акцій Apple у 2024 році, хоча компанія залишається найбільшим акціонерним холдингом Berkshire з вартістю 69,9 мільярда доларів.

Berkshire також повідомив про зниження квартального операційного прибутку на 6%, що значною мірою є результатом збільшення страхових зобов'язань, в тому числі перед ураганом «Хелен», та валютних збитків від зміцнення долара США.

Це було компенсовано покращенням прибутковості автостраховика Geico, де зменшились виплати страхових відшкодувань за нещасними випадками та витрати. Прибуток також зріс у залізниці BNSF, яка відвантажила більше споживчих товарів, та енергетичної компанії Berkshire Hathaway Energy, де операційні витрати скоротилися.

Частка Apple

У травні Баффетт заявив, що очікує, що Apple залишиться найбільшою часткою у інвестиціях Berkshire, але продаж має сенс, оскільки ставка федерального податку на прибуток у розмірі 21%, ймовірно, зросте.

У цьому кварталі Berkshire купив акцій всього на 1,5 мільярда доларів, що стало восьмим кварталом поспіль, коли він був чистим продавцем акцій.

Фонд також не викупив жодної власної акції, що свідчить про те, що Баффет не розглядає навіть акції власної компанії як вигідну угоду.





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