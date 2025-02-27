Українець засудив Apple та отримав від них гроші
Український громадський діяч, кандидат фізико-математичних наук, викладач, відомий захисник української мови Святослав Літинський засудив компанію "Apple" та отримав від них гроші, інформує
Про це Літинський повідомив у соцмережі Facebook.
"А як у вас відбувається, ви платите Apple чи вони оплачуть вам?", - запитав він підписників, додавши, що очікує виконання рішення суду і отримання відповіді на запитання, чи "Apple Ukraine" і надалі співпрацює з Білоруссю.
Раніше стало відомо, що Літинський через суд змусив представництво "Apple" в Україні пояснити, чому досі ввозиться техніка через компанію, співвласниками якої є громадяни Білорусі.
Йшлося про ввезення продукції через компанію "ASBIS". Він зазначав, що співвласниками компанії "ASBIS" є білоруси, які досі працюють у Росії в обхід санкцій.
Перед цим представництво двічі проігнорувало звернення львів'янина, тому вирішив звернутися до суду.
Зокрема, згодом стало відомо, що відповідно до рішення суду, представництво має розглянути по суті звернення та дати відповідь. Також суд постановив стягнути з "Apple Ukraine" всі судові витрати.