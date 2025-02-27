Українець засудив Apple та отримав від них гроші

Український громадський діяч, кандидат фізико-математичних наук, викладач, відомий захисник української мови Святослав Літинський засудив компанію " Apple " та отримав від них гроші, інформує Апостроф .

Про це Літинський повідомив у соцмережі Facebook.

"А як у вас відбувається, ви платите Apple чи вони оплачуть вам?", - запитав він підписників, додавши, що очікує виконання рішення суду і отримання відповіді на запитання, чи " Apple Ukraine" і надалі співпрацює з Білоруссю.

Раніше стало відомо, що Літинський через суд змусив представництво " Apple " в Україні пояснити, чому досі ввозиться техніка через компанію, співвласниками якої є громадяни Білорусі.

Йшлося про ввезення продукції через компанію "ASBIS". Він зазначав, що співвласниками компанії "ASBIS" є білоруси, які досі працюють у Росії в обхід санкцій.

Перед цим представництво двічі проігнорувало звернення львів'янина, тому вирішив звернутися до суду.