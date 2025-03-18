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2025-03-18
У податковій розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року
У 2024 році платники податків перерахували до бюджету загалом 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року — вже 22,1 млрд грн. Про це Укрінформу повідомили в Державній податковій службі.
Фото: НБУ
«За даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету надійшло 51 465,34 грн військового збору», — йдеться у повідомленні.
За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, коли було сплачено 5,99 млрд грн.
У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися таким чином:
- основна частина — 19,1 млрд грн надійшла від доходів фізичних осіб;
- від фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування (І, ІІ та IV групи) надійшло 1,36 млрд грн;
- від юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група) — 30,1 млн грн;
- від фізичних осіб за результатами річного декларування — 273 млн грн;
- від розміщення ОВДП (зокрема фізичними особами) та із нарахувань на соціальні виплати — 1,37 млрд грн.