У податковій розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року

У 2024 році платники податків перерахували до бюджету загалом 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року — вже 22,1 млрд грн. Про це Укрінформу повідомили в Державній податковій службі.

Фото: НБУ

«За даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету надійшло 51 465,34 грн військового збору», — йдеться у повідомленні.

За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, коли було сплачено 5,99 млрд грн.

У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися таким чином: