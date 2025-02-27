Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону

Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони у січні 2025 року склали 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Фото: НБУ

Куди спрямовували гроші

Кошти були спрямовані на: