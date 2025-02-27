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2025-02-27
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони у січні 2025 року склали 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Фото: НБУ
Куди спрямовували гроші
Кошти були спрямовані на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування),
- пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.