Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону

Видатки загального фонду держбюджету України на сектор безпеки й оборони у січні 2025 року склали 131 млрд грн, що становить 61,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
Фото: НБУ

Куди спрямовували гроші

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування),
  • пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.





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