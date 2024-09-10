Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 10 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 20,31 млрд грн в еквіваленті, що на 0,17 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,48 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Фото: НБУ

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

581,18 млн грн під 14,63% з погашенням 1 жовтня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,65%);

5,07 млрд грн під 15,60% з погашенням 5 червня 2026 року (минулого тижня ставка була також 15,60%);

5,23 млрд грн під 16,60% з погашенням 24 листопада 2027 року (минулого тижня ставка була також 16,60%);

351,06 млн грн під 16,90% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,89%);

В іноземній валюті:

$153,22 млн під 4,65% з погашенням 25 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була також 4,65%);

61,16 млн євро під 3,24% з погашенням 4 вересня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.