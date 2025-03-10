Норвегія збільшує військову допомогу Україні

Норвезький уряд ухвалив рішення збільшити допомогу Україні в цьому році до 7,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє NRK, посилаючись на джерела, інформує Апостроф .

Співрозмовники кажуть, що таке рішення оголосили після зустрічі лідерів парламентських фракцій.

Зараз на підтримку в 2025 році виділили 35 мільярдів норвезьких крон (3,2 мільярда доларів). Однак у парламенті вирішили збільшити фінансування на ще 50 мільярдів норвезьких крон (4,6 мільярда доларів).

Тож загальна сума допомоги Україні зросте до 85 мільярдів норвезьких крон (майже 8 мільярдів доларів).

"Збільшуємо підтримку, тому що в цьому є потреба і це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі", - прокоментував прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Попередньо, гроші планують витратити на найважливіші напрями, які є пріоритетними для України.