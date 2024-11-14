Фінляндія у 2025 році надасть до 50 мільйонів євро на кредитування проєктів в Україні

У вівторок, 12 листопада, міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо підписали рамкову угоду між урядом України та урядом Фінляндської Республіки щодо проєктів, що фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду (ФУІФ). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Фото: mof.gov.ua

Підтримка Фінляндії

В рамках угоди на 2025 рік заплановане надання кредитів на суму до 50 млн євро. Подальша реалізація програми передбачатиме укладання відповідних кредитних договорів для визначення обсягу, термінів та умов надання позик.

Грантова складова проєкту становитиме не менше 35% загальної вартості, що дозволить забезпечити пільгові умови фінансування.

Сергій Марченко висловив подяку Уряду та громадянам Фінляндії за стійку підтримку України та всебічну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення.

Пряма бюджетна підтримка Фінляндії з лютого 2022 року становить понад $36 млн грантового фінансування. За даними Кільського інституту дослідження світової економіки Фінляндія є п’ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни — близько 2,5 млрд євро або 0,9% від ВВП .

Також сторони обговорили поточні програми розвитку та підтримки відбудови України за сприяння Фінляндії.

Вілле Тавіо розповів, що основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися фінська сторона є енергетика, освіта, інфраструктура, а також цифрові технології та сільське господарство.