Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»

Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити близько 6,3 млн грн на відбудову дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»

«Сьогодні уряд своїм розпорядженням перерозподіляє близько 6,3 млн грн на відбудову „Охматдиту“. Ідеться про проведення невідкладних протиаварійних і консерваційних робіт у двох корпусах лікарні», — йдеться в дописі.

Шмигаль підкреслив, що відновлення «Охматдиту» є пріоритетом на цей рік, над яким уряд послідовно працюватиме. Він додав, що уряд проводить швидку відбудову лікарень та амбулаторій, а також модернізує медичні заклади на тлі атак на медичну інфраструктуру з боку рф.





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Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
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