Єврокомісія надасть Україні €40 мільйонів для підготовки енергетики до зими

Європейська Комісія допоможе Україні підготувати енергетичну інфраструктуру до зими. Для цього ЄК виділяє €40 мільйонів на ремонтні роботи.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в соціальній мережі Х, інформує Апостроф .

Президентка ЄК зауважила, що це дозволить Україні підготуватися до холодів:

"Росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура незабаром знизиться, тому ми посилюємо нашу гуманітарну допомогу українцям, які її потребують. З новим пакетом у 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло".