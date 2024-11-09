Китайська нафтосервісна компанія продає бізнес в Україні

Кіпрська компанія українського бізнесмена Ігоря Мазепи купує український підрозділ найбільшої приватної нафтосервісної компанії з Китаю. Антимонопольний комітет України 7 листопада надав відповідний дозвіл, повідомляє регулятор.

Китайська нафтосервісна компанія продає бізнес в Україні
Фото: pixabay.com

АМКУ дозволив кіпрській компанії Prato Golf Investments LTD набути контроль над ТОВ «Бейкень Енергетика Україна».

За даними у системі YouControl, ТОВ «Бейкень Енергетика Україна» належить китайській компанії Xinjiang Beiken Energy, а бенефіціаром Prato Golf Investments LTD є український підприємець Ігор Мазепа. Через цю кіпрську компанію в Україні йому вже належить ТОВ «Міжнародний „Н“ гольф клуб».

Xinjiang Beiken Energy Engineering Co — найбільша приватна нафтосервісна компанія у Китаї, вона заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року, зазначає Liga.net. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з державним «Укргазвидобуванням» на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.





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