Громадяни з понад 100 різних країн відкрили бізнеси в Україні під час великої війни — Опендатабот

Громадяни з понад 100 країн заснували більш ніж 3 тисячі компаній в Україні від початку повномасштабної війни. Найчастіше нові бізнеси започатковують іноземці з Туреччини, Узбекистану, Польщі та США. А найпривабливішим бізнес-регіоном для іноземців став Київ. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Бізнес іноземців в Україні

3075 компаній заснували іноземці в Україні від початку повномасштабної війни. Загалом громадяни зі 101 країни світу відкрили бізнес в Україні незважаючи на війну.

Хто найчастіше відкриває

Найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини — 396 компаній або 12.9% від загальної кількості. Наслідують громадяни Узбекистану — вони є власниками 312 бізнесів (10.1% від загальної кількості). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі — 224 бізнеси або 7.3%.

До топ-10 також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великобританії та Китаю. Зазначимо, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Де реєструють бізнес

Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві — 1. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану — 175 компаній.

Наслідує Львівщина — 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також потрапила Одещина — 273 компанії. У цьому регіоні найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини — 99 бізнесів.

Чим займається іноземний бізнес

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею — 30,7%, операціями з нерухомим майном — 6,7% та комп\'ютерним програмуванням — 5,8%.

Компанія «ТЕНС1МА» із статутним капіталом у 1,28 млрд грн стала найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Юген» зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ «ЛФС», яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.





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