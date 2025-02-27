Україна збільшила експорт зерна на $1,3 мільярда

У липні-січні 2024/2025 маркетингового року (МР) Україна експортувала зернових та олійних на суму $11 млрд, що на $1,3 млрд більше за аналогічний період минулого сезону. Про це повідомила Українська зернова асоціація (УЗА), передає Укрінформ.

Україна збільшила експорт зерна на $1,3 мільярда
Фото: pixabay.com

Серед зернових культур експорт кукурудзи становить $2,412 млрд (проти $2,098 млрд у 2023/2024 МР), пшениці — $2,084 млрд ($1,488 млрд у минулому сезоні), ячменю — $350 млн ($212 млн).

У цьому сезоні збільшилися поставки деяких олійних культур, зокрема сої — до $909 млн (проти $718 млн у 2023/2024 МР) та ріпаку — до $1,452 млрд ($1,145 млрд).

Водночас скоротився експорт насіння соняшнику — до $22 млн проти $57 млн за аналогічний період сезоном раніше.

Попри скорочення експорту цього сезону соняшникової олії, все ж виторг серед усіх представлених культур є найвищим — до $2,701 млрд ($2,777 млрд у попередньому сезоні).

Крім того, знизився виторг за експорт штроту — до $682 млн ($774 млн у 2023/2024 МР) та інших рослинних олій — до 393 млн ($438 млн).





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