Україна експортувала рекордний обсяг цукру торік

Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн, повідомила Національна Асоціація цукровиків України («Укрцукор»). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україна експортувала рекордний обсяг цукру торік

«Це найвищий показник експорту цукру в рамках календарного року згідно зі статистикою, що бере свій початок у 1997 році, коли було створено Національну Асоціацію цукровиків України», — наголосили в галузевій асоціації.

В «Укрцукрі» додали, що 40% експорту 2024 року було спрямовано до країн Європейського Союзу, 60% становили поставки на світовий ринок, де основними країнами-покупцями українського цукру були країни MENA (Близький Схід і Північна Африка) та Північна Македонія.





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