З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Фото: pixabay.com

«Допомога від країн G7 та ЄС стала ключовою частиною бюджетної підтримки, яка з 24 лютого 2022 року становить близько 72 млрд доларів США. Це надзвичайно вагомий внесок у фінансову стійкість України в умовах невизначеності через війну. Підтримка країн G7 не обмежується тільки бюджетним фінансуванням. Вона також включає значну військову, гуманітарну допомогу та санкції у відношенні до країни-агресора», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету близько $83,7 млрд зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Японія, Канада, Великобританія та Світовий банк.

Враховуючи продовження активних бойових дій, міжнародна підтримка є критично важливою. Близько половини державних видатків або понад 22% ВВП спрямовуються на захист і оборону.

Цю частину потреб бюджету уряд України фінансує за рахунок внутрішніх доходів. Водночас підтримка міжнародних партнерів необхідна для своєчасного забезпечення соціальних видатків. Про це сказав Марченко партнерам під час зустрічей.





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