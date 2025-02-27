Реальний ВВП України у січні зріс на 2%

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2025 року виріс на 2% порівняно з січнем-2024, тоді як у грудні-2024 року зростання фіксувалось на рівні 1,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, повідомляється в Місячному економічному моніторингу Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), передає Інтерфакс-Україна.

Реальний ВВП України у січні зріс на 2%

Причини

Основні причини прискореного зростання — менше падіння сільського господарства, яке відображає зараз лише показники тваринництва, відсутність масових планових відключень електроенергії, зростання приватного споживання.

За даними Мінагрополітики реальне виробництво в тваринництві дещо падає. Поголів'я великої рогатої худоби скоротилось, а ситуація у птахівництві більш сприятлива. За оцінкою ІЕД, реальна валова додана вартість (ВДВ) в сільському господарстві скоротилась на 0,9% до попереднього року в січні.

Вказано, що наближення фронту, повне закриття шахт біля Покровська негативно вплинули на темпи відновлення економіки в Україні та призводить до падіння в добувній промисловості.

Деталі

Водночас ситуація з добуванням залізної руди залишається позитивною. Поки, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в добувній промисловості скоротилась на 2,9% в січні 2025р. порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Водночас наближення фронту може мати ще більш негативний вплив на показники добувної промисловості вже в найближчі місяці.

Проте позитивно впливала на показники переробної промисловості відсутність планових масових відключень електроенергії. Також сприятливим був внутрішній попит на продукцію галузей, орієнтованих на внутрішній ринок. Зовнішній попит теж сприяв металургії. Втім, зазначають в ІЕД, у січні високою була статистична база. В цілому, хоча окремі галузі показали зменшення обсягів випуску, в переробній промисловості реальна ВДВ зросла на 3% в січні (порівняно з січнем-2024).





Интересные новости
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%
Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%
Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Валютні облігації України зросли на тлі схвалення допомоги у СШАВалютні облігації України зросли на тлі схвалення допомоги у США
Реальний ВВП України прогнозується МВФ на рівні 6,5%: якою буде інфляція та безробіттяРеальний ВВП України прогнозується МВФ на рівні 6,5%: якою буде інфляція та безробіття
Яка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідженняЯка частка бізнесу України закладає податкові перевірки в бізнес-план та ціну продукції – дослідження
Ціни на газ у Європі на максимумі з початку року через ракетні обстріли Ізраїлю та УкраїниЦіни на газ у Європі на максимумі з початку року через ракетні обстріли Ізраїлю та України
Прибуток Samsung зріс у 10 разівПрибуток Samsung зріс у 10 разів
Страйк на кордонів не шкодить польським товарам: експорт з України обвалився, а імпорт з Польщі навпакиСтрайк на кордонів не шкодить польським товарам: експорт з України обвалився, а імпорт з Польщі навпаки
Последние новости
Подгружаем последние новости