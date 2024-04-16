Реальний ВВП України прогнозується МВФ на рівні 6,5%: якою буде інфляція та безробіття

Середній показник групи країн куди включена і Україна складе не більше 3,1%

Реальний ВВП України прогнозується МВФ на рівні 6,5%: якою буде інфляція та безробіття
© depositphotos/GarnaZarina

Реальний ВВП України прогнозується Міжнародним валютним фондом на рівні 6,5% за підсумком 2025 року. У поточному році МВФ прогнозує реальний ВВП 3,2%. Також експерти МВФ у квітневому, щойно опублікованому звіті World Economic Outlook вказують на коригування минулорічного показника ВВП. Вони уточнили його до рівня 5%, замість 4,5% за попереднім річним прогнозом, інформує ZN.ua.

Інфляційний прогноз

Показники зміни споживчих цін – інфляції – за методологією МВФ в Україні склали за новим звітом 12,9% у 2023 році. У поточному році цей показник сягне 6,4%, а у 2025 році – 7,6%.

Безробіття

Одним з ключових показників в оцінці економіки МВФ вважає рівень безробіття. За оцінкою Міжнародного валютного фонду, безробіття у 2023 році в Україні склало 19,1%. За прогнозом МВФ у 2024 році воно буде складати 14,5%, а у 2025 – 13,8%.

МВФ/www.imf.org

З чим можна порівняти оцінку реального ВВП від МВФ для України?

За класифікацією МВФ, Україна входить у групу європейських країн, що розвиваються. у цьому ж списку є Росія та Туреччина. За даними МВФ ВВП Росії 2023 року склало 3,6% зростання, а у 2024 – складе 3,2%. У 2025 році відповідний показник має бути за даними МВФ – 1,8%.

В Туреччині, показник ВВП минулого року за підрахунками МВФ склав 4,5%. Поточного року цей показник зупиниться за прогнозом на рівні 3,1%. У 2025 році реальний ВВП трохи зросте – 3,2%.

Середній показник по групі держав, що є в Європі та розвиваються, складе за прогнозами МВФ у 2024 році 3,1% і 2,8% у 2025 році.

Раніше повідомлялось, що прогноз номінального ВВП України експертами МВФ збільшено на +108 млрд гривень.

Нагадаємо, що реальний ВВП вимірюється як показник виготовленої продукції та послуг країною і відрізняється від інших видів вимірювання валового внутрішнього продукту тим, що для визначення використовується ціна продукції без впливу інфляційного чинника.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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