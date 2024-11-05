«Тисяча Зеленського»: кошти можна буде використати на ліки

Українці матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Тисяча Зеленського»: кошти можна буде використати на ліки

За словами першої віце-прем'єр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко до програми «Національний кешбек» вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів.

Під час дії попередньої програми «єПідтримка» та програми допомоги у розмірі 6500 грн у 2021 роках, українці витратили понад 500 млн грн на медикаменти.





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