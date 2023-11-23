"Нафтогаз" залучив кошти ЄБРР під держгарантії, щоб підготуватися до складної зими

Кошти підуть на зміцнення енергетичної системи.

НАК "Нафтогаз України" отримав 200 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для зміцнення енергетичної безпеки України. Кредитна угода набуде чинності після оформлення державної гарантії, повідомили на сайті "Нафтогазу", інформує ZN.ua.
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Відповідну угоду підписали голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

"Це дуже важливий крок для зміцнення енергетичної стійкості нашої країни в умовах війни. Я щиро вдячний ЄБРР та безпосередньо Маттео Патроне за співпрацю та послідовну підтримку України в цей непростий час", – зазначив Олексій Чернишов.

Як писало видання New York Times, з настанням зимових холодів в Україні зростають побоювання, що Росія незабаром відновить широкомасштабні атаки на енергосистему, повторюючи тактику, яку вона використовувала минулого року, щоб спробувати зламати волю українців, зануривши їх у холод і темряву.

Ці побоювання посилюються тим, що, за словами українських експертів, нинішніх і колишніх урядовців, енергетична система зараз більш вразлива, ніж рік тому. Вони розповідають про електростанції, які досі залишаються пошкодженими після минулорічних російських ударів. Ремонти підстанцій не завершені, а критично важливе обладнання, таке як трансформатори, в дефіциті.


Вікторія Подолянець, ZN.ua





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