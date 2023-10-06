Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"

Нова послуга з'явилася у застосунку.

Мінцифра та Фонд гарантування вкладів запустили спільну послугу через портал "Дія". Відтепер вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти, розмістивши заявку через портал. Про це інформує Мінцифра, інформує ZN.ua.

Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через
© Андрій Товстиженко, DT.UA

"Тепер, щоб повернути гроші, не треба ходити по установах та заповнювати папери. Подайте заяву в застосунку — і кошти надійдуть на картку єПідтримка", - йдеться в повідомленні.

Як подати заяву

  • зайдіть у Дію, виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок (якщо мали вклади в різних банках, подайте окремі заяви)
  • виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти
  • уточніть контактні дані
  • підпишіть заяву Дія.Підписом

Обіцяють, що кожна заявка буде опрацьована протягом трьох робочих днів і кошти будуть нараховані на картку в одному з 5 банків-агентів Фонду: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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