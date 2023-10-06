Вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти через "Дію"

Нова послуга з'явилася у застосунку.

Мінцифра та Фонд гарантування вкладів запустили спільну послугу через портал "Дія". Відтепер вкладники збанкрутілих банків зможуть повертати кошти, розмістивши заявку через портал. Про це інформує Мінцифра, інформує ZN.ua .

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"Тепер, щоб повернути гроші, не треба ходити по установах та заповнювати папери. Подайте заяву в застосунку — і кошти надійдуть на картку єПідтримка", - йдеться в повідомленні.

Як подати заяву

зайдіть у Дію, виберіть збанкрутілий банк, у якому мали рахунок (якщо мали вклади в різних банках, подайте окремі заяви)

виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти

уточніть контактні дані

підпишіть заяву Дія.Підписом

Обіцяють, що кожна заявка буде опрацьована протягом трьох робочих днів і кошти будуть нараховані на картку в одному з 5 банків-агентів Фонду: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.