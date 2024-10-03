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2024-10-03
Шахраї активно збували підроблену валюту через пункти обміну
У Львівській області викрили злочинну групу, яка розповсюджувала підроблену іноземну валюту.
Про це розповіли в Бюро економічної безпеки.
Повідомляється, що до складу групи входило 5 осіб.
Підозрювані купували підроблені долари США, а потім обмінювали їх на гривню в пунктах обміну валют. Також за фальшиву валюту розрахувалися за вживану техніку. Загалом фальшивомонетники збули 6 600 підроблених доларів США та намагались збути ще 3 300 доларів.
Наразі членів групи затримано та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 10 млн грн, а також у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.
Вікторія Рубан, Апостроф