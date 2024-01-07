Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі

Обсяги закупівель через Prozorro за рік зросли втричі.

Через систему Prozorro у 2023 році пройшло втричі більше закупівель, ніж минулого року, обсяги зросли до 480 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки, інформує ZN.ua.

Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
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Зазначається, що станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro.

За минулий рік Prozorro пережила трансформацію під вимоги воєнного часу. Було суттєво скорочено тривалість процедур, з'явилася можливість приховувати чутливу інформацію, масштабований інструмент закупівель Prozorro Market.

У систему Prozorro повернулися незбройні оборонні закупівлі Міноборони. У результаті лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% від бюджету.

Також Світовий банк визнав відповідність системи Prozorro своїм правилам.

Перші тендери в системі Prozorro розпочав проєкт UKaid TAPAS для закупівель за гроші донорів.

Очікується, що найближчим часом ЄБРР та інші міжнародні партнери також використовуватимуть систему Prozorro для відновлення України.

Загалом, за результатами 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.


Олена Середа, ZN.ua





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Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
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